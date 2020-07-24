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24 июл 2020

Mitsubishi назвала срок появления нового Outlander

Mitsubishi назвала срок появления нового Outlander
Автор фото: фирма-производитель

Японская компания наконец-то озвучила дату дебюта следующего поколения

В самом начале 2020-го глава Mitsubishi Motors Europe Бернар Луара (Bernard Loire) подтвердил выход нового Аутлендера в текущем году. Но всем известный кризис перемешал карты производителей. В итоге теперь американский офис автопроизводителя заявляет, что следующий Outlander выйдет в начале 2021 года, а до дилеров доберется во втором квартале.

Пока марка не раскрывает всех деталей. В Mitsubishi говорят, что Outlander станет их «самым тихим и оснащенным» автомобилем, когда-либо продаваемым в США. Дизайн кроссовера сделают в новом стиле компании, который обещает быть «смелым, агрессивным и самобытным». Ожидается, что новинка будет выполнена в духе концепта Mitsubishi Engelberg Tourer 2019 года.

Предполагается, что следующий Mitsubishi Outlander будет построен на той же платформе, что и Nissan X-Trail, дебютировавший в июне. Он, напомним, создан на модернизированной версии CMF-C. Двигатели тоже, скорее всего, будет поставлять Nissan.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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