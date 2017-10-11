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11 окт 2017

Mitsubishi привезет в Россию новый кроссовер

Mitsubishi привезет в Россию новый кроссовер
Автор фото: фирма-производитель

Компания Mitsubishi готовится к выводу на европейский рынок нового крососвера, Eclipse Cross, «приспортивленной» и молодежной версии нынешнего поколения Outlander. Появится эта модель и у нас.

На европейском рынке Mitsubishi Eclipse Cross будет доступен исключительно с 1,5-литровым турбодвигателем мощностью 163 л.с. (для российского рынка его наверняка дефорсируют до 150 л.с., то есть оставят таким, каким он был на старом Colt). В качестве трансмиссий будут предложены 6-ступенчатая механическая коробка передач и вариатор.

Mitsubishi Eclipse Cross был представлен в марте этого года на автосалоне в Женеве. В начале продажи начнутся в Великобритании, которая для японской компании является стратегически значимой, а затем в других странах Старого Света. Вероятнее всего до России кроссовер доедет к осени следующего года.
 

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Mitsubishi

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