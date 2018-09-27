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27 сен 2018

У дилеров Mitsubishi новое подорожание

У дилеров Mitsubishi новое подорожание

По данным аналитических служб автомобили Mitsubishi снова подорожали

Увеличение цен коснулось практически всего модельного ряда, кроме Pajero. В среднем стоимость увеличилась на 10 – 30 тысяч в зависимости от модели и комплектации.

На 10 тысяч подорожали модели ASX, Eclipse Cross и Pajero Sport, а L200 и Outlander увеличили среднюю стоимость на 30 тыс. руб.

Ранее японский концерн уже отметился некоторым повышением цен на свою продукцию в летний период текущего года. Специалисты связывают ценовую политику дилеров со значительным и постоянным ростом спроса.

Руководство компании и дилерская сеть продолжают позитивно оценивать динамику продаж. В этом году Mitsubishi планирует увеличить показатель проданных в России машин на 70% в сравнении с достижениями предыдущего года. Для этого общая реализация должна составить более 45 тысяч штук. В 2017-м году компания увеличила продажи в сравнении с 2016-м на 90%, так что её дальнейшие успехи в РФ вполне ожидаемы.

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При написании новости использовалась информация:
RNS, CarsWeek

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