Nissan сохранит модель GT-R, но изменит ее ДНК

Nissan GT-R - культовый спорткар! Очень мощный, очень быстрый он по прежнему будоражит умы поклонников марки и простых автолюбителей

К сожалению, жесткие европейские нормы по выбросам углекислого газа заставляют большинство автопроизводителей идти по пути электрификации. Не исключением стала и компания Nissan. Как заявил генеральный директор марки Макото Учида, сейчас перед техническими специалистами компании стоит очень важная задача – сделать так, чтобы продажи GT-R в Европе не прекратились – это означает, что в следующем поколении автомобиль будет переведен на электричество. То есть, мы можем ожидать появления, как гибрида, так и полноценного электрического спорткара.

Впрочем, Учида пообещал, что при любом раскладе спорткар останется самым быстрым автомобилем в классе и продолжит демонстрировать первоклассные технические характеристики.