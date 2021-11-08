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8 ноя 2021

Nissan сохранит модель GT-R, но изменит ее ДНК

Nissan сохранит модель GT-R, но изменит ее ДНК
Автор фото: фирма-производитель

Nissan GT-R -  культовый спорткар!  Очень мощный, очень быстрый  он по прежнему будоражит умы поклонников марки и простых автолюбителей

К сожалению, жесткие европейские нормы по выбросам углекислого газа заставляют большинство автопроизводителей идти по пути электрификации. Не исключением стала и компания Nissan. Как заявил генеральный директор марки Макото Учида, сейчас перед техническими специалистами компании стоит очень важная задача – сделать так, чтобы продажи GT-R в Европе не прекратились – это означает, что в следующем поколении автомобиль будет переведен на электричество. То есть, мы можем ожидать появления, как гибрида, так и полноценного электрического спорткара.

Впрочем, Учида пообещал, что при любом раскладе спорткар останется самым быстрым автомобилем в классе и продолжит демонстрировать первоклассные технические характеристики. 

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