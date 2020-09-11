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11 сен 2020

Прощальную версию Nissan GT-R оснастят 720-сильным двигателем

Прощальную версию Nissan GT-R оснастят 720-сильным двигателем
Автор фото: фирма-производитель

Жизненный цикл двухдверки Nissan GT-R (R35) подойдет к концу в 2022 году, сообщает японский журнал Best Car Web со ссылкой на собственные источники. Одновременно с этим компания выпустит прощальную версию Final Edition

Финальный вариант Nissan GT-R оснастят мотором от GT-R50, мелкосерийной версии спорткара для коллекционеров, стоимостью почти миллион евро. Её 3,8-литровый мотор V6, доработанный отделением Nismo, укомплектован турбокомпрессорами от гоночных машин класса GT3, высокопроизводительными топливными и масляными форсунками, а также улучшенной системой зажигания, что позволяет ему развивать 720 сил и 780 Нм момента.

По предварительной информации, тираж Nissan GT-R Final Edition составит всего 20 экземпляров. Ранее сообщалось, что Nissan GT-R следующего поколения станет гибридом: суперкар получит силовую установку с системой рекуперации кинетической энергии. Аналогичная технология уже используется, к примеру, на гоночном болиде Nissan GT-R LM Nismo.

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