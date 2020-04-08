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8 апр 2020

Возраст машины – ее преимущество

Возраст машины – ее преимущество
Автор фото: фирма-производитель

Главный менеджер по проекту Nissan GT-R Хироши Тамура назвал одним из конкурентных преимуществ спорткара отсутствие принципиальных обновлений в течение 13 лет

Хироши Тамура дал понять, что Nissan и дальше будет стараться придерживаться консервативного подхода к разработке спорткаров, чтобы японские драйверские модели оставались доступными для потребителя.

Тамура подчеркнул, что опыт эволюционного развития спорткаров в течение долгих лет у Nissan есть: к примеру, «фундаментальная платформа» Skyline R32 и R34 неизменна, хотя первая модель дебютировала в конце 1980-х, а вторая выпускалась до начала 2000-х.

Хотя в компании Nissan стараются искать позитив в длинном жизненном цикле модели, продажи GT-R падают: например, в Японии в 2019 году покупателей нашли 766 спорткаров — на 26 процентов меньше, чем в 2017-м, а продажи в США за этот же период времени снизились на 43 процента.

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