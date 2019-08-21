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21 авг 2019

Nissan представил новый Juke

Nissan представил новый Juke
Автор фото: фирма-производитель

Нет, на сам автомобиль, к сожалению, посмотреть пока не удастся, а на прототип – пожалуйста. Японский концерн выложил официальные фотографии, а заодно и некоторую информацию по автомобилю

Судя по снимкам, новый Nissan Juke позаимствует некоторые стилистические элементы у «старшей» модели Qashqai, в том числе, V-образную радиаторную решетку, а также характерные выступы на капоте. Говоря о технических характеристиках, важно указать на то, что автомобиль  построят на модульной платформе CMF-B альянса Renault–Nissan. В компании отметили, что кроссовер получится габаритнее и вместительнее предшественника.

Уже известно, что новый Nissan Juke будет доступен с безальтернативным трехцилиндровым бензиновым наддувным двигателем рабочим объемом один литр. Мотор сможет работать в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач, либо с семидиапазонным «роботом» с двумя сцеплениями.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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