Nissan Juke 2020: подробности

Автомобиль получит литровый мотор от «Микры» и дизайн в духе концепта GT-R 2020

Стоит поблагодарить ребят из издания Autocar, которые каким-то непостижимым образом сумели пробраться к прототипам «Жука» и даже прокатиться на них. Собственно, теперь поговорим о машине и самый важный пункт здесь – мотор. Сообщается, что тестовый прототип был оснащен литровым мотором от модели Nissan Micra, выдающим 115 лошадиных сил и на сегодняшний момент, это единственная подтвержденная силовая установка. В то же время стоит ожидать 1,3-литрового бензинового двигателя, 1,5-литрового дизеля и 1,6-литрового турбомотора мощностью около 200 лошадиных сил.

Кстати, вот вам еще один интересный технический факт - вариатора на автомобиле не будет. Его место занял 7-ступенчатый робот с двойным сцеплением. Касательно появления подзаряжаемого гибрида, представители компании ответили довольно неопределенно — они не стали подтверждать работу над ним, но и не опровергли вероятность появления PHEV-версии.