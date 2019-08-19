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19 авг 2019

Nissan Juke 2020: подробности

Nissan Juke 2020: подробности

Автомобиль получит литровый мотор от «Микры» и дизайн в духе концепта GT-R 2020

Стоит поблагодарить  ребят из издания Autocar, которые каким-то непостижимым образом сумели пробраться к прототипам «Жука» и даже прокатиться на них.  Собственно, теперь поговорим о машине и самый важный пункт здесь – мотор. Сообщается, что  тестовый прототип был оснащен литровым мотором от модели Nissan Micra, выдающим 115 лошадиных сил и на сегодняшний момент, это единственная подтвержденная силовая установка.  В то же время стоит ожидать 1,3-литрового бензинового двигателя, 1,5-литрового дизеля и 1,6-литрового турбомотора мощностью около 200 лошадиных сил.

Кстати, вот вам еще один интересный технический факт - вариатора на автомобиле не будет. Его место занял 7-ступенчатый робот с двойным сцеплением.  Касательно появления подзаряжаемого гибрида, представители компании ответили довольно неопределенно — они не стали подтверждать работу над ним, но и не опровергли вероятность появления PHEV-версии.

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