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19 июл 2018

Nissan выпустил миллион Juke

Nissan выпустил миллион Juke
Автор фото: фирма-производитель

Кроссоверу Nissan Juke уже восемь лет, а родоначальник класса субкомпактных кроссоверов все еще пользуется спросом и пока японцы не собираются менять нынешнее поколение на полностью новое.

Делают Nissan Juke только на британском заводе компании: модель изначально делалась для европейского рынка. Недавно кроссовер отпраздновал юбилей: с конвейера сошел миллионный экземпляр машины. То есть завод в среднем выпускает по одному Nissan Juke каждые 105 секунд.

Миллионным стал Nissan Juke, произведенного в комплектации LE+ Perso с кузовом цвета Vivid Blue, который стал доступен для данной модели в конце прошлого года.

В прошлом году в Европе Nissan Juke разошелся тиражом в более чем 95 тысяч автомобилей. Последнее обновление модели имеет новую радиаторную решетку с V-образным элементом «V-motion» (цвета темный хром), затемненные передние блоки фар/фонарей и повторители указателей поворота на наружных зеркалах. В базовое оборудование всех версий, теперь включены светодиодные противотуманные фары.

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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