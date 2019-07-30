Автомобильный портал Motorpage
30 июл 2019

Новый Nissan Juke ввергает в отчаяние

Новый Nissan Juke ввергает в отчаяние
Автор фото: фирма-производитель

Точнее сказать, не сам автомобиль, а его новый тизер. Да и опечалятся лишь те, кто страстно любил экстравагантную внешность машины прошлого поколения

Что же приключилось. Компания Nissan продолжает бомбардировать интернет анонсами нового «Жука» и его тизерными снимками. Если раньше людям показывали лишь силуэт «мордочки» нового кроссовера, то теперь производитель решил показать уже профиль модели. Вот здесь и зарыта собака - глядя на снимки понимаешь, что броская внешность Juke уходит в прошлое.

Судите сами, линия крыши нового кроссовера «завалена» не так сильно, как у уходящего Nissan Juke. Спокойнее стали очертания спойлера, а рамка заднего окна имеет куда более традиционный силуэт без «резких движений». Наконец, кроссовер лишили оригинальных задних фонарей бумерангоподобных очертаний. Возможно, производитель пошел на такой шаг ради стремления сделать «Джук» более комфортным, например,  увеличить пространство в ногах и над головами задних пассажиров, а также нарастить объем багажника.

При написании новости использовалась информация:
motor1

Комментарии к новости

Последние новости

...
Nissan Juke

Шпионы «поймали» новый Nissan Juke

20 марта 2019

Здесь живет веселый жук

25 февраля 2019
Nissan Juke

Жуки летят

05 февраля 2019
Nissan Juke

Жук и гусеница

29 декабря 2018
Nissan Juke

Nissan выпустил миллион Juke

19 июля 2018
Nissan Juke

Nissan обновил Juke: ждем его в России летом

07 марта 2018

 Новости Nissan Juke

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Lexus UX - lexus ux 200 2019 конструировала японка – вот в чем секрет привлекательности lexus ux для женщин Тест драйв
29 июля 2019

Lexus UX
"Конструировала японка – вот в чем секрет привлекательности Lexus UX для женщин"
- новый harley-davidson fxdr: мышцы и нервы
Мотоциклы
28 июля 2019


"Мышцы и нервы"
KIA Rio - kia rio x-line 2017 иномарочка
Тест драйв
26 июля 2019

KIA Rio
"Иномарочка"
Volkswagen Golf - с какой целью покидал российский рынок volkswagen golf 2017
Тест драйв
24 июля 2019

Volkswagen Golf
"С какой целью покидал российский рынок Volkswagen Golf"

Написано новостей:

2 3 8 8 1