Новый Nissan Juke ввергает в отчаяние

Точнее сказать, не сам автомобиль, а его новый тизер. Да и опечалятся лишь те, кто страстно любил экстравагантную внешность машины прошлого поколения

Что же приключилось. Компания Nissan продолжает бомбардировать интернет анонсами нового «Жука» и его тизерными снимками. Если раньше людям показывали лишь силуэт «мордочки» нового кроссовера, то теперь производитель решил показать уже профиль модели. Вот здесь и зарыта собака - глядя на снимки понимаешь, что броская внешность Juke уходит в прошлое.

Судите сами, линия крыши нового кроссовера «завалена» не так сильно, как у уходящего Nissan Juke. Спокойнее стали очертания спойлера, а рамка заднего окна имеет куда более традиционный силуэт без «резких движений». Наконец, кроссовер лишили оригинальных задних фонарей бумерангоподобных очертаний. Возможно, производитель пошел на такой шаг ради стремления сделать «Джук» более комфортным, например, увеличить пространство в ногах и над головами задних пассажиров, а также нарастить объем багажника.