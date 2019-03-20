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20 мар 2019

Шпионы «поймали» новый Nissan Juke

Шпионы «поймали» новый Nissan Juke

Японская компания вывела предсерийные экземпляры маленького кроссовера на дорожные испытания

Портал Carscoops опубликовал фотографии нового Nissan Juke. Похоже, дизайнеры в этот раз решили действовать аккуратно, и общий облик модели вряд ли изменится кардинально. Машина сохранит пропорции первого поколения, ручки задних дверей по-прежнему будут «скрытыми». В передней части сохранится «трехэтажная» оптика: узкие дневные светодиодные ходовые огни, ниже основной блок фар, еще ниже противотуманные фары. Радиаторная решетка будет приведена к общему с остальными моделями знаменателю и получит V-образную хромированную окантовку. Сзади же в глаза бросаются фонари в стиле последнего Nissan Qashqai, которые придут на смену «бумерангам» нынешнего поколения.

Не зная одной детали, можно смело говорить, что на смену поколений все эти изменения не тянут, максимум, на рестайлинг. Однако, новый Nissan Juke переехал на платформу CMF-B, которая используется в последнем поколении Renault Clio. Так что о смене поколений можно говорить смело. К слову, новая платформа создавалась с учетом возможной электрификации автомобиля, так что, с большой долей вероятности, новый  Juke получит гибридную силовую установку.

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При написании новости использовалась информация:
За Рулем , Российская Газета

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