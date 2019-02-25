Здесь живет веселый жук

Концерн Nissan приступил к тестам нового Juke. Маленький кроссовер Nissan второго поколения дебютирует летом 2019 года. Безусловно, его внешность достаточно поменяется, однако, по словам руководства марки, автомобиль сохранит харизму предшественника

На основе недавно опубликованных снимков уже можно сделать некоторое предположение о внешности автомобиля. В целом, новый «Джук» сохранит основные пропорции кузова, узкие головные фары характерной формы, а также «спрятанные» ручки задних дверей. Однако, сам по себе, автомобиль увеличится в размерах.

С технической точки зрения уже известно, что Nissan Juke следующего поколения построят на модульной платформе CMF-B альянса Renault-Nissan. По предварительным данным, в линейку двигателей войдет 1,5-литровый дизель, а также трехцилиндровый бензиновый мотор объемом один литр. Кроме того, будет доступен 1,6-литровый наддувный агрегат мощностью 190 лошадиных сил. Не исключено, что у автомобиля появится и гибридная версия.