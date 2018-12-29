Жук и гусеница

Как минимум еще одной интересной новинке суждено появиться на токийском автомобильном салоне. Речь идет об обычном кроссовере Nissan Juke, который базируется на нетрадиционном шасси- гусеницах

Конечно у Nissan будет представлено много новинок, но гусеничный "Жук", наверняка, будет одной из самых ярких. Кстати, концепт данного автомобиля был представлен еще в 2015 году. Тогда автомобиль был оснащен 1,6-литровым бензиновым турбомотором, развивающим 218 л. с. и 280 Н•м крутящего момента. Двигатель позволял автомобилю ездить по снегу со скоростью около 100 км в час.

Однако, о том какой мотор будет стоять в нынешнем кроссовере, нет никакой ясной информации. Зато известны внешние изменения. От предшественника экспериментальный кроссовер отличается расширенными треками, более агрессивной окраской, увеличенными арками, а также дополнительными осветительными светодиодными элементами на крыше. Кроме того автомобиль получит большой наружный багажник, где будут закреплены различные инструменты.