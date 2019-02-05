Жуки летят

Nissan Juke автомобиль уникальный- либо он вам нравится, либо нет и третьего не дано, потому что внешность его настолько странная, что дальше уже некуда. Правда на фоне стандартизированных кроссоверов он выглядит веселым и ярким пятном. Так что равнодушным Juke не оставляет никого

Между тем «Жучок» выпускается уже без малого десять лет, и в таком почтенном возрасте пора бы иметь преемника. Собственно о нем и пойдет речь. Британское издание Autoexpress, со ссылкой на главу отдела маркетинга европейского подразделения японской марки Хелену Перри, сообщает о том, что новое поколение Juke появится уже в следующем году. Кроме того, официальный анонс должен состояться уже совсем скоро.

По предварительной информации, автомобиль следующей генерации будет построен на абсолютно новой модульной платформе CMF-B (Common Module Family), которая создана инженерами Nissan и Renault. За счет более совершенного шасси, машина станет легче и безопаснее. Что касается дизайна, то он будет перекликаться с внешностью последних кроссоверов марки, однако автомобиль унаследует и некоторые особенности текущего поколения модели. Например, высоко расположенные фары, а также широкие колесные арки и крылья.