Как мы и ожидали второе поколение электромобиля Nissan Leaf получит версию от ателье Nismo. Появление такой машины анонсировали на специальном мероприятии Nissan Futures, которое прошло в Норвегии.

Изображение Nissan Leaf Nismo мелькнуло на одном из слайдов на мгновение. Представители компании заявили, что в качестве концепта покажут этот вариант на автосалоне в Токио в конце октября этого года.

На изображении Nissan Leaf получил очень агрессивный аэродинамический элемент с оранжевыми вставками в переднем бампере и порогах, аппликацию черного цвета на капоте, большие легкосплавные колеса.

Никакой технической информации нет. По предварительным данным версия от Nismo получит более жесткую подвеску, электромотор увеличенной мощности и более емкие батареи. Запас его хода будет меньше, чем у обычного Leaf, но и динамические характеристики будут более выдающимися. По предварительным данным, такая версия получит имя Nissan Leaf Nismo E-Pulse.