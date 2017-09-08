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8 сен 2017

Nissan Leaf получил версию от NISMO

Nissan Leaf получил версию от NISMO
Автор фото: фирма-производитель

Спортивное отделение NISMO подготовит сразу несколько собственных вариантов второго поколения Nissan Leaf, которое было рассекречено пару дней назад. В начале NISMO подготовит пакет внешних улучшений, а затем займется «драйверским» вариантом.

Глава NISMO Альфонсо Альбайса заявил, что первое поколение Leaf было настолько непривлекательным внешне, что никакими аэродинамическими обвесами улучшить его имидж невозможно. Второе же поколение стало более приземистым с динамичными линиями и спортивной внешностью. Поэтому в первую очередь в NISMO намерены заняться созданием более агрессивного и аэродинамически выверенного пакета внешних элементов, таких как бамперы, спойлер, пороги.

Такая практика не нова для японской компании, аэродинамический пакет существует, например, для кроссовера Nissan Juke и целого ряда моделей, продающихся на рынке Северной Америки.

В 2019 году NISMO подготовит «заряженный» вариант Leaf. Это будет машина с более жесткой подвеской, мощным электромотором и более емким блоком батарей. По предварительным данным называться она будет Nissan Leaf E-Pulse.

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При написании новости использовалась информация:
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