Nissan Leaf "зарядили"

Из обычного электромобиля Nissan решили сделать полноценный спортивный автомобиль. Новинка получила имя Leaf Nismo RC. Всего планируется собрать шесть экземпляров электрического спорткара

Конструкция нового Nissan Leaf Nismo RC - царство углепластика. Кузов - карбоновый монокок, а дверные панели выполнены из легких композитных материалов. Это позволило добиться очень низкого веса модели - 1220 килограммов. К слову, рама автомобиля также выполнена из углепластика.

Что касается двигателей, то здесь их два - на каждую ось по мотору. Суммарная мощность силовой установки составляет 326 лошадиных сил и 640 Нм крутящего момента. Разгон до ста километров в час у нового Leaf Nismo RC занимает 3,4 секунды. Примечательно, что батареи и инверторы взяты у серийного автомобиля.

Гоночный дебют автомобиля состоялся второго декабря на автодроме «Фудзи Спидвей». Спорткар построен в рекламных целях, и всего будет изготовлено шесть автомобилей, которые японская марка покажет в разных странах, чтобы на примере модели продемонстрировать современные технологии.