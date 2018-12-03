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3 дек 2018

Nissan Leaf "зарядили"

Nissan Leaf "зарядили"
Автор фото: фирма-производитель

Из обычного электромобиля Nissan решили сделать  полноценный спортивный автомобиль. Новинка получила имя Leaf Nismo RC. Всего планируется собрать  шесть экземпляров электрического спорткара

Конструкция нового Nissan Leaf Nismo RC - царство углепластика.  Кузов - карбоновый монокок, а  дверные  панели выполнены из легких композитных материалов. Это позволило добиться очень низкого веса модели - 1220 килограммов. К слову, рама автомобиля также выполнена из углепластика.

Что касается двигателей, то здесь их два - на каждую ось по мотору.  Суммарная мощность силовой установки составляет  326 лошадиных сил и 640 Нм крутящего момента. Разгон до ста километров в час у нового Leaf Nismo RC занимает 3,4 секунды. Примечательно, что  батареи и инверторы взяты у серийного автомобиля.

Гоночный дебют автомобиля состоялся второго декабря на автодроме «Фудзи Спидвей». Спорткар построен в рекламных целях, и всего будет изготовлено шесть автомобилей, которые японская марка покажет в разных странах, чтобы на примере модели продемонстрировать современные технологии.

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При написании новости использовалась информация:
motor, Коммерсант

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