Несмотря на то, что многие энтузиасты электромобилей считают иконой мира экологически чистого автотранспорта компанию Tesla (их как минимум 500 тысяч человек заказавших Model 3), Nissan Leaf по праву может называться «номером один». За семь лет было продано почти 280 тыс. этих электромобилей, что сделало Leaf самым популярным электромобилем в мире.

Второе поколение Nissan Leaf было представлено сегодня ночью по московскому времени в Токио. Прежде всего электромобиль стал похожим… на обычный хэтчбек. Современный, с динамичной внешностью, фирменным ниссановским дизайном с V-образной хромированной вставкой в решетке радиатора. Задние стойки затемнены сверху, что придало крыше «парящий» эффект.

По части техники революции не произошло. Конечно, емкости батарей в 40 киловатт-часов достаточно для того, чтобы почти вдвое увеличить запас хода Leaf по сравнению с предшественником: до 378 км в цикле NEDC. В Nissan не называют цифры реального запаса хода, но по некоторым данным он составляет 240 километров. Впрочем, в будущем японская компания предложит версию с блоком батарей на 60 киловатт-часов. Максимальная скорость ограничена на отметке 144 км/ч. Разгон до 100 км/ч занимает 7,9 секунды.

В Nissan указывают время зарядки батарей от обычной розетки в 16 часов от 3-киловатной сети и 8 часов — от 8-киловатной. При использовании быстрой зарядки CHAdeMO до 80% батареи заряжаются всего за 40 минут.

Разительно изменился и салон автомобиля. Центральное место занимает семидюймовый полноцветный тонкий дисплей (TFT) с измененным размещением информации для более удобного использования водителем всех основных систем, включая технологию Safety Shield, проверку степени зарядки и уровня мощности, аудиозаписи и информацию, получаемую через систему навигации. В некоторых странах к информационно-развлекательной системе автомобилей, оборудованных системой навигации, можно добавить Apple CarPlay и Android Auto. Высококонтрастным сенсорным дисплеем TFT можно управлять, поворачивая встроенный в руль пульт управления, что позволяет изменять функции аудио и системы навигации, не убирая руки с руля.

Ну а для нас наибольший интерес представляет тот факт, что Nissan пообещал привезти новый Leaf в Россию.