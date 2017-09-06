Автомобильный портал Motorpage
6 сен 2017

Nissan представил Leaf второго поколения

Nissan представил Leaf второго поколения
Автор фото: фирма-производитель

Несмотря на то, что многие энтузиасты электромобилей считают иконой мира экологически чистого автотранспорта компанию Tesla (их как минимум 500 тысяч человек заказавших Model 3), Nissan Leaf по праву может называться «номером один». За семь лет было продано почти 280 тыс. этих электромобилей, что сделало Leaf самым популярным электромобилем в мире.

Второе поколение Nissan Leaf было представлено сегодня ночью по московскому времени в Токио. Прежде всего электромобиль стал похожим… на обычный хэтчбек. Современный, с динамичной внешностью, фирменным ниссановским дизайном с V-образной хромированной вставкой в решетке радиатора. Задние стойки затемнены сверху, что придало крыше «парящий» эффект.

По части техники революции не произошло. Конечно, емкости батарей в 40 киловатт-часов достаточно для того, чтобы почти вдвое увеличить запас хода Leaf по сравнению с предшественником: до 378 км в цикле NEDC. В Nissan не называют цифры реального запаса хода, но по некоторым данным он составляет 240 километров. Впрочем, в будущем японская компания предложит версию с блоком батарей на 60 киловатт-часов. Максимальная скорость ограничена на отметке 144 км/ч. Разгон до 100 км/ч занимает 7,9 секунды.

В Nissan указывают время зарядки батарей от обычной розетки в 16 часов от 3-киловатной сети и 8 часов — от 8-киловатной. При использовании быстрой зарядки CHAdeMO до 80% батареи заряжаются всего за 40 минут.

Разительно изменился и салон автомобиля. Центральное место занимает семидюймовый полноцветный тонкий дисплей (TFT) с измененным размещением информации для более удобного использования водителем всех основных систем, включая технологию Safety Shield, проверку степени зарядки и уровня мощности, аудиозаписи и информацию, получаемую через систему навигации. В некоторых странах к информационно-развлекательной системе автомобилей, оборудованных системой навигации, можно добавить Apple CarPlay и Android Auto. Высококонтрастным сенсорным дисплеем TFT можно управлять, поворачивая встроенный в руль пульт управления, что позволяет изменять функции аудио и системы навигации, не убирая руки с руля.

Ну а для нас наибольший интерес представляет тот факт, что Nissan пообещал привезти новый Leaf в Россию.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Nissan

Комментарии к новости

Последние новости

...
Nissan Leaf

Nissan Leaf получил версию от NISMO

08 сентября 2017
Nissan Leaf

Nissan назвал дату премьеры электромобиля для России

23 августа 2017
Tata Nexon

Новый Nissan Leaf получит более мощный двигатель

09 августа 2017
Nissan Leaf

Nissan рассказал об аэродинамике электромобиля для России

04 августа 2017
Nissan Leaf

Электромобиль Nissan для России впервые сняли без камуфляжа

01 августа 2017
Nissan Leaf

С новым Nissan Leaf можно будет управляться одной педалью

20 июля 2017

 Новости Nissan Leaf

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Audi A5 - audi a5 sportback 2017 и вашим и нашим Тест драйв
13 сентября 2017

Audi A5
"И вашим и нашим"
Mazda MX-5 - mazda mx-5 rf 2017 вот ты какое, счастье…
Автопутешествия
11 сентября 2017

Mazda MX-5
"Вот ты какое, счастье…"
BMW 5 series - bmw 520d 2017 остановись, мгновенье!
Тест драйв
08 сентября 2017

BMW 5 series
"Остановись, мгновенье!"
KIA Rio - kia rio 2017 парадный расчет
Тест драйв
06 сентября 2017

KIA Rio
"Парадный расчет"

Написано новостей:

1 9 6 8 7