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4 окт 2017

Nissan рассекретил Leaf от ателье Nismo

Nissan рассекретил Leaf от ателье Nismo
Автор фото: фирма-производитель

На автосалоне в Токио компания Nissan покажет концепт электромобиля Leaf второго поколения, доводкой которого занималось заводское спортивное отделение Nismo.

Пока компания ограничилась лишь публикацией фотографий будущей новинки. На них виден агрессивный аэродинамический обвес с фирменными «нисмосовскими» оранжевыми вставками, двухцветное исполнение кузова (белый низ и черная крыша) и большие легкосплавные колеса.

В Nissan говорят, что Nismo перенастроила подвеску электромобиля, кроме того он получил спортивные шины. Собственно, на этом официальная информация пока исчерпывается.

Ранее считалось, что Nissan Leaf Nismo может получить более мощный электромотор и приставку E-Pulse в названии. В Nissan были готовы пожертвовать запасом хода в угоду улучшения динамических характеристик. Однако, судя по всему, этого не произошло: силовая установка осталась прежней, в Nismo ограничились лишь «бижутерией» и перенастройкой подвески.

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При написании новости использовалась информация:
Nissan

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