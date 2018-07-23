В Nissan второе поколение электромобиля Nissan Leaf позиционирует в качестве «нормального» автомобиля. Благо дизайн у него современный и довольно агрессивный, да и запас хода достаточный. Но чтобы подогреть интерес к машине в отделении Nismo подготовили и «подогретый» вариант электромобиля.

О том, что в линейке появится и «заряженный» вариант представители Nissan говорили еще в прошлом году на презентации обычного Leaf. Но в компании так и не решились на серьезные технические изменения, по всей видимости, проблему мощность/снижение запаса хода в Nissan и Nismo пока решить не могут.

Версия от Nismo отличается агрессивным аэродинамическим обвесом с красными акцентами. В отделении говорят, что тщательная аэродинамическая проработка позволила увеличить прижимную силу. Дополняют образ оригинальные 18-дюймовые легкосплавные колеса с шинами Continental ContiSportConact 6. В салоне появились сплюснутый снизу спортивный руль с нулевой отметкой, красные вставки и отделка под карбон.

Была доработана подвеска и рулевое управление, с тем, чтобы сделать вождение электромобиля более азартным и острым. Кроме того, у педали акселератора была улучшена отзывчивость, которая создает впечатление улучшившейся динамики.

Машина приводится в движение тем же 150-сильным электромотором, который питает блок батарей емкостью 40 киловатт-часов. Пока Nissan Leaf Nismo доступен только на внутреннем рынке Японии, причем стоит почти на 6000 долларов дороже обычного.

