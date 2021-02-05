Nissan представил новый Pathfinder

Автомобиль вернулся к классическому дизайну и аналогичным же агрегатам. В Россию автомобиль тоже приедет – уже в этом году

На российском рынке модель Pathfinder известна – рамный внедорожник больших габаритов с атмосферным моторомV6 под капотом и классической 5-ступенчатой КПП. Все это касается третьего поколения «Пафиков», которое пользовалось у нас наибольшей популярностью. Четвертое поколение тоже продавалось у нас, однако, большим спросом не пользовалось. Да и сама машина решила примерить на себя новую ДНК, став просто большим семейным кроссовером с необычным дизайном и гибридными силовыми установками.

Буквально вчера нам представили новый Pathfinder, и редакции Motorpage кажется, что автомобиль вновь обретет популярность. Во многом он возвращается к своим корням. Взять, к примеру, дизайн – перед нами опять возникает мощный и брутальный автомобиль. Агрегаты - классика и мощь. Под капотом нового «следопыта» расположился 3.5-литровый двигатель V6 на 284 лошадиных силы, который работает с 9-ступенчатым автоматом. Будем надеяться, что под наш рынок автомобиль не будут сильно перекраивать, и мы также сможем распробовать данную агрегатную пару. Ждать, к слову, долго не придется – автомобиль приедет в Россию до конца 2021 года.