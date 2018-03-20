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20 мар 2018

На заводе Nissan в России выпустили 50-тысячный Qashqai

На заводе Nissan в России выпустили 50-тысячный Qashqai
Автор фото: фирма-производитель

Компания Nissan сообщила о выпуске на своем заводе в Санкт-Петербурге 50-тысячного кроссовера Qashqai. Сборку этой модели в нашей стране начали в 2015 году.

Юбилейным автомобилем стал Nissan Qashqai синего цвета в комплектации LE+, оснащенный бензиновым двигателем объемом 2,0 литра мощностью 144 л.с., вариатором X-TRONIC  и интеллектуальным полным приводом All-Mode 4x4i, а также множеством инновационных технологий, в т.ч. комплексом систем активной безопасности Nissan Safety Shield, многофункциональной мультимедийной системой Nissan Connect 2.0 c навигационной системой и 7-дюймовым сенсорным дисплеем, системой кругового обзора, сиденьями, отделанными алькантарой в сочетании с черным потолком, панорамной крышей и полностью светодиодными фарами ближнего и дальнего света.

Также в автомобиле, сошедшем с конвейера в Санкт-Петербурге, есть система «ЭРА-ГЛОНАСС», двухзонный климат-контроль, шесть подушек безопасности, светодиодные ходовые огни дневного света, лобовое стекло с электрообогревом, 5-дюймовый многофункциональный дисплей на приборной панели, система круиз-контроля, подогрев передних сидений, управление системой «hands-free» на руле и система беспроводной связи Bluetooth.

В 2015 году в качестве одного из шагов по реализации стратегии Nissan по локализации модельного ряда на российском рынке производство Nissan Qashqai было перенесено из английского Сандерленда на завод в Санкт-Петербурге. Главным достижением завода при запуске производства Qashqai стал рекордно короткий срок с момента предсерийной сборки до старта массового производства с требуемыми целевыми показателями. Работникам завода удалось выполнить запуск производства новой модели за 5 недель. Это самый быстрый запуск за всю историю Nissan в Европе.

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При написании новости использовалась информация:
Nissan

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