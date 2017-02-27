Автомобильный портал Motorpage
27 фев 2017

Nissan объявляет о начале масштабного отзыва своих автомобилей в России

Nissan объявляет о начале масштабного отзыва своих автомобилей в России
Автор фото: неткаршоу.ком

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии сообщает о начале масштабного отзыва автомобилей японской компании Nissan на территории РФ.

Как указывается в официальном сообщении российского регулятора, в рамках данной сервисной кампании будут отозваны автомобили одной модели – кроссоверы Nissan Qashqai, реализованные в нашей стране в период с 23-ого сентября 2013 года по 26-ое мая 2016 года. Общее количество отзываемых автомобилей – 33 275 экземпляров. Полный список VIN-номеров опубликован на официальном сайте Росстандарта.

Причиной отзыва, как сообщает ведомство, является недостаточная жесткость подкрылок правой задней колесной арки. В ходе эксплуатации этот дефект может привести к деформации элемента за заданные конструктивные пределы. В частности, при движении кроссовера с большой скоростью и высокой степенью загрузки указанный подкрылок может соприкасаться с патрубком тормозной системы на ходе сжатия подвески. Это может вызвать утечку тормозной жидкости в одном из двух гидравлических контуров.

Официальные дилеры японского автопроизводителя оповестят всех своих клиентов, которые приобрели указанные кроссоверы, о наличии неисправности и пригласят их пройти бесплатное техническое обслуживание в ближайшем сервисном центре. В ходе ремонтных работ специалисты центров установят усиливающую скобу на подкрылок задней правой колесной арки, проведут осмотр патрубка тормозной системы и, в случае обнаружения повреждений, заменят его.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Росстандарт, Автостат

Комментарии к новости

Последние новости

...

Nissan расширил список модификаций кроссовера Qashqai

16 февраля 2017

Nissan начал продажи двух новых комплектаций кроссовера Qashqai в России

01 ноября 2016

Британский художник «нарисовал» скульптуру Nissan Qashqai

30 августа 2016

Nissan представил спецверсию кроссовера Qashqai

06 июля 2016

Nissan подает в суд на Министерство охраны окружающей среды Южной Кореи

04 июля 2016

Nissan Qashqai Premium встанет на конвейер

20 мая 2016

 Новости Nissan Qashqai

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

KIA Sorento - kia sorento 2012 словно в кино Вторичный рынок
27 февраля 2017

KIA Sorento
"Словно в кино"
Land Rover Discovery Sport - специальный репортаж. зима-лето. land rover discovery sport 2015
Автопутешествия
22 февраля 2017

Land Rover Discovery Sport
"Зима-лето"
Haval H8 - haval h8 2015 заговор молчания
Тест драйв
21 февраля 2017

Haval H8
"Заговор молчания"
Mitsubishi Pajero - mitsubishi pajero 2015 цвет зимы
Автопутешествия
20 февраля 2017

Mitsubishi Pajero
"Цвет зимы"

Написано новостей:

1 8 3 2 6