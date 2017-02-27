Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии сообщает о начале масштабного отзыва автомобилей японской компании Nissan на территории РФ.

Как указывается в официальном сообщении российского регулятора, в рамках данной сервисной кампании будут отозваны автомобили одной модели – кроссоверы Nissan Qashqai, реализованные в нашей стране в период с 23-ого сентября 2013 года по 26-ое мая 2016 года. Общее количество отзываемых автомобилей – 33 275 экземпляров. Полный список VIN-номеров опубликован на официальном сайте Росстандарта.

Причиной отзыва, как сообщает ведомство, является недостаточная жесткость подкрылок правой задней колесной арки. В ходе эксплуатации этот дефект может привести к деформации элемента за заданные конструктивные пределы. В частности, при движении кроссовера с большой скоростью и высокой степенью загрузки указанный подкрылок может соприкасаться с патрубком тормозной системы на ходе сжатия подвески. Это может вызвать утечку тормозной жидкости в одном из двух гидравлических контуров.

Официальные дилеры японского автопроизводителя оповестят всех своих клиентов, которые приобрели указанные кроссоверы, о наличии неисправности и пригласят их пройти бесплатное техническое обслуживание в ближайшем сервисном центре. В ходе ремонтных работ специалисты центров установят усиливающую скобу на подкрылок задней правой колесной арки, проведут осмотр патрубка тормозной системы и, в случае обнаружения повреждений, заменят его.