К 10-летнему юбилею кроссовера Nissan Qashqai российское отделение компании подготовило спецсерию, «10 years», ограниченную 500 экземплярами.

Внешне от обычных кроссоверов их можно отличить по красным накладкам на зеркала заднего вида, багажника и переднего бампера и красным же молдингам. В салоне кроссовера есть коврики с вышивкой названия специальной серии. Юбилейный кроссовер будет доступен в четырех цветах кузова — сером, черном, серебристом и жемчужно-белом.

В качестве эксклюзивной опции для данной серии Nissan предложил GSM-сигнализацию с автозапуском и возможностью бесключевого доступа в салон автомобиля (20 000 рублей с установкой). Управлять фукционалом можно как с помощью брелока, так и через приложения на платформах Android или iOS. Сигнализация имеет в своем составе иммобилайзер с миниатюрном брелоком-меткой, без которого даже заведенный автомобиль не проедет и 50 метров.

Nissan Qashqai «10 years» будет доступен для комплектаций QE+ и LE+, с состав которой входят парктроники спереди и сзади, мультимедийная система Nissan Connect 2.0 и система кругового обзора с помощью камер Around View Monitor. Стоимость ограниченной серии составляет от 1 585 000 до 1 767 000 рублей без учета опциональной сигнализации.