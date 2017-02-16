Автомобильный портал Motorpage
16 фев 2017

Nissan расширил список модификаций кроссовера Qashqai

Nissan расширил список модификаций кроссовера Qashqai
Автор фото: ньюсрум.ниссан-глобал.ком

Пресс-служба российского подразделения японской компании Nissan сообщает о начале приема заказов на новую модификацию одного из своих российских бестселлеров – кроссовера Qashqai – в нашей стране.

Второй по популярности автомобиль в модельном ряду японского автопроизводителя (лучше продается только кроссовер X-Trail) получил новую модификацию под названием Quantum Edition. «Квантовая» версия Nissan Qashqai будет доступна российским клиентам компании в двух комплектациях - QE и QE+, которые разделят единственный двухлитровый силовой агрегат с отдачей 144 л.с..

В список базового оснащения новой версии японского кроссовера входит: литые 17-дюймовые колесные диски, серебристные рейлинги (которые ранее были доступны только для версий City и City 360), новую оптику BiLED со светодиодной «начинкой», омыватели для неё, систему обогрева лобового стекла, систему 2-зонного климат-контроля, полный комплект парковочных датчиков, дверные замки с защитой от детей, а также систему Start-Stop.

Кроме того, как и любой современный автомобиль Nissan Qashqai Quantum Edition получил целый спектр электронных систем безопасности, среди который стоит отметить: систему динамической стабилизации (ESP), фирменную систему помощи при экстренном торможении Nissan Brake Assistant, систему компенсации колебаний кузова, систему активного контроля траектории движения, а также обязательную с 1-ого января текущего года отечественную систему экстренного реагирования ЭРА-ГЛОНАСС.

За всё это будущему владельцу придется заплатить, как минимум, 1 488 000 рублей.

Более продвинутая комплектация QE+ вдобавок ко всему вышеперечисленному оснащается: фирменным мультифункциональным информационно-развлекательным комплексом Nissan Connect 2.0, а также системой кругового обзора Around View Monitor, которая получает картинку с четырех внешних камер. В этой версии цена автомобиля составит уже 1 547 000 рублей.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Car Times, За Рулем, Автостат

Комментарии к новости

Последние новости

...

Nissan начал продажи двух новых комплектаций кроссовера Qashqai в России

01 ноября 2016

Британский художник «нарисовал» скульптуру Nissan Qashqai

30 августа 2016

Nissan представил спецверсию кроссовера Qashqai

06 июля 2016

Nissan подает в суд на Министерство охраны окружающей среды Южной Кореи

04 июля 2016

Nissan Qashqai Premium встанет на конвейер

20 мая 2016
Nissan Qashqai

Nissan выведет на европейский рынок Qashqai с автономным управлением

02 марта 2016

 Новости Nissan Qashqai

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Peugeot Expert - peugeot expert profi transformer 2014 хамелеон Тест драйв
15 февраля 2017

Peugeot Expert
"Хамелеон"
Datsun mi-DO - datsun mi-do 2015 показать характер
Тест драйв
14 февраля 2017

Datsun mi-DO
"Показать характер"
Volkswagen Jetta, Toyota Corolla - сравнительный тест toyota corolla 2017 и volkswagen jetta 2015. оптимальный баланс
Сравнительный тест
13 февраля 2017

Volkswagen Jetta, Toyota Corolla
"Оптимальный баланс"
Cadillac XT5 - cadillac xt5 2017 для европы с любовью
Тест драйв
10 февраля 2017

Cadillac XT5
"Для Европы с любовью"

Написано новостей:

1 8 2 7 0