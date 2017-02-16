Пресс-служба российского подразделения японской компании Nissan сообщает о начале приема заказов на новую модификацию одного из своих российских бестселлеров – кроссовера Qashqai – в нашей стране.

Второй по популярности автомобиль в модельном ряду японского автопроизводителя (лучше продается только кроссовер X-Trail) получил новую модификацию под названием Quantum Edition. «Квантовая» версия Nissan Qashqai будет доступна российским клиентам компании в двух комплектациях - QE и QE+, которые разделят единственный двухлитровый силовой агрегат с отдачей 144 л.с..

В список базового оснащения новой версии японского кроссовера входит: литые 17-дюймовые колесные диски, серебристные рейлинги (которые ранее были доступны только для версий City и City 360), новую оптику BiLED со светодиодной «начинкой», омыватели для неё, систему обогрева лобового стекла, систему 2-зонного климат-контроля, полный комплект парковочных датчиков, дверные замки с защитой от детей, а также систему Start-Stop.

Кроме того, как и любой современный автомобиль Nissan Qashqai Quantum Edition получил целый спектр электронных систем безопасности, среди который стоит отметить: систему динамической стабилизации (ESP), фирменную систему помощи при экстренном торможении Nissan Brake Assistant, систему компенсации колебаний кузова, систему активного контроля траектории движения, а также обязательную с 1-ого января текущего года отечественную систему экстренного реагирования ЭРА-ГЛОНАСС.

За всё это будущему владельцу придется заплатить, как минимум, 1 488 000 рублей.

Более продвинутая комплектация QE+ вдобавок ко всему вышеперечисленному оснащается: фирменным мультифункциональным информационно-развлекательным комплексом Nissan Connect 2.0, а также системой кругового обзора Around View Monitor, которая получает картинку с четырех внешних камер. В этой версии цена автомобиля составит уже 1 547 000 рублей.