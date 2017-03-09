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9 мар 2017

Обновленный Nissan Qashqai

Обновленный Nissan Qashqai
Автор фото: фирма-производитель

Кроссовер изменился снаружи и изнутри, а главным новшеством стала система ProPILOT, отвечающая за контроль рулевого управления, разгона и торможения при движениях по автомагистралям, которая, по заявлению Nissan, работает даже в плотном потоке

Система экстренного торможения Intelligent Emergency Braking научилась определять движения пешеходов, а в качестве опции покупатели могут заказать систему Rear Cross Traffic Alert, снижающую риск столкновений при выезде с парковки.

Помимо этого, автомобиль умеет распознавать дорожные знаки, контролирует усталость водителя, следит за слепыми зонами и рядностью движения, а также обладает интеллектуальной системой помощи при парковке. Новый Nissan Qashqai получил переработанную подвеску и улучшенную шумоизоляции салона, благодаря чему стал комфортнее внутри. Nissan подчеркнул, что помимо новых отделочных шумоизоляционных материалов, увеличилась толщина стекла задней двери.

Снаружи Qashqai получил новый дизайн передней части, решетку радиатора «V-motion» и видоизмененные фары в форме модных сейчас бумерангов. С ними перекликается и форма задних фонарей, в которых отныне будут установлены так называемые 3D-линзы, призванные повысить заметность в темное время суток. Цветовая гамма пополнилась двумя новыми цветами Vivid Blue и Chestnut Bronze, а заказать автомобиль можно будет на 17, 18 и 19-дюймовых колесах.

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При написании новости использовалась информация:
Nissan

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