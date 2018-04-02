Из России Nissan Teana ушла не выдержав конкуренции с Toyota Camry, а вот в США, где она известна под именем Altima, дела у бизнес-седана не так уж и плохи: впереди только та же Camry и Honda Accord.

При этом, если конкуренты обновили свои модели в прошлом году, то Nissan сделал паузу и показал Altima нового поколения только сейчас. Многие стилистические элементы серийная модель позаимствовала у прошлогоднего концепта Nissan VMotion 2.0: та же V-образная радиаторная решетка, острые линии подоконной линии, задние стойки с затемненной частью, делающие их визуально тоньше и создающие эффект «парящей крыши». По сравнению с предшественником внешние размеры седана практически не изменились, но колесная база выросла на 48 мм до 2825 мм как и у Toyota Camry последнего поколения.

В интерьере японцы попытались создать визуальную видимость дополнительного пространства придав ему «воздушность». Хотя передняя панель с отдельно стоящим на центральной консоли экраном мультимедийной системы несмотря на занижение выглядит массивной. Перед водителем спортивный, сплюснутый снизу руль, приборная панель без изысков и обычная, а не виртуальная.

В новом поколении седан получил новый 2-литровый турбодвигатель с изменяемой степенью сжатия, который дебютировал на кроссовере Infiniti QX50. Но для седана мотор дефорсировали с 272 до 251 л.с. Осталась в строю и прежняя 2,5-литровая «четверка» мощностью 191 л.с. у который была повышена экономичность. А еще впервые в своей истории Nissan Altima получит полноприводную версию. Причем у такого варианта нет ответа ни у Toyota Camry, ни у Honda Accord.

Также новое поколение Nissan Altima получило комплекс систем безопасности ProPilot с «полуавтопилотом» способным удерживать машину в полосе поддерживать безопасное расстояние до впереди идущего транспортного средства.

Продажи Nissan Altima стартуют летом, а ближе к осени будет представлена ее азиатская версия, которая и получит имя Teana.