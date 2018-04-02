Автомобильный портал Motorpage
2 апр 2018

Новая Nissan Altima: такой могла бы быть Teana

Новая Nissan Altima: такой могла бы быть Teana
Автор фото: фирма-производитель

Из России Nissan Teana ушла не выдержав конкуренции с Toyota Camry, а вот в США, где она известна под именем Altima, дела у бизнес-седана не так уж и плохи: впереди только та же Camry и Honda Accord.

При этом, если конкуренты обновили свои модели в прошлом году, то Nissan сделал паузу и показал Altima нового поколения только сейчас. Многие стилистические элементы серийная модель позаимствовала у прошлогоднего концепта Nissan VMotion 2.0: та же V-образная радиаторная решетка, острые линии подоконной линии, задние стойки с затемненной частью, делающие их визуально тоньше и создающие эффект «парящей крыши». По сравнению с предшественником внешние размеры седана практически не изменились, но колесная база выросла на 48 мм до 2825 мм как и у Toyota Camry последнего поколения.

В интерьере японцы попытались создать визуальную видимость дополнительного пространства придав ему «воздушность». Хотя передняя панель с отдельно стоящим на центральной консоли экраном мультимедийной системы несмотря на занижение выглядит массивной. Перед водителем спортивный, сплюснутый снизу руль, приборная панель без изысков и обычная, а не виртуальная.

В новом поколении седан получил новый 2-литровый турбодвигатель с изменяемой степенью сжатия, который дебютировал на кроссовере Infiniti QX50. Но для седана мотор дефорсировали с 272 до 251 л.с. Осталась в строю и прежняя 2,5-литровая «четверка» мощностью 191 л.с. у который была повышена экономичность. А еще впервые в своей истории Nissan Altima получит полноприводную версию. Причем у такого варианта нет ответа ни у Toyota Camry, ни у Honda Accord.

Также новое поколение Nissan Altima получило комплекс систем безопасности ProPilot с «полуавтопилотом» способным удерживать машину в полосе поддерживать безопасное расстояние до впереди идущего транспортного средства.

Продажи Nissan Altima стартуют летом, а ближе к осени будет представлена ее азиатская версия, которая и получит имя Teana.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Nissan

Комментарии к новости

Последние новости

...

Nissan рассекретил рестайлинговый седан Teana

15 июля 2016

Nissan сворачивает производство и продажи седана Teana

15 апреля 2016

Nissan объявил о начале сервисной кампании в России

23 декабря 2015

Nissan обновил седан Altima

24 сентября 2015

Обновновленная версия седана Nissan Altima уже проходит дорожные тесты

17 июня 2015
Nissan Teana

Nissan Teana на российском рынке подорожал

23 марта 2015

 Новости Nissan Teana

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Land Rover Range Rover Velar - высокие технологии range rover velar 2017 Тест драйв
30 марта 2018

Land Rover Range Rover Velar
"Высокие технологии Range Rover Velar"
BMW 6 series - bmw 6-series gran turismo 2018 gt и немного нервно
Тест драйв
30 марта 2018

BMW 6 series
"GT и немного нервно"
Haval H6 Coupe - haval h6 coupe 2017 ломает представление о «китайцах» как о «бюджетниках»
Тест драйв
28 марта 2018

Haval H6 Coupe
"Haval H6 Coupe ломает представление о «китайцах» как о «бюджетниках»"
Mercedes-Benz GLC , Audi Q5, BMW X3 - сравнительный тест. mercedes-benz glc отбивает атаку конкурентов: audi q5 и bmw x3
Сравнительный тест
13 марта 2018

Mercedes-Benz GLC , Audi Q5, BMW X3
"Mercedes-Benz GLC отбивает атаку конкурентов: Audi Q5 и BMW X3"

Написано новостей:

2 0 9 5 7