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5 апр 2017

Nissan X-Trail получил спецверсию с собственным дроном

Nissan X-Trail получил спецверсию с собственным дроном
Автор фото: фирма-производитель

Японцы позиционируют эту версию в качестве идеального автомобиля для «незабываемых семейных приключений». Тираж X-Scape составит всего 1200 экземпляров, все они будут проданы в Западной Европе

Nissan X-Trail X-Scape создан на базе топовой комплектации Tekna  и оснащен 130-сильным турбодизелем объемом 1,6 литра. В комплектацию включены включены подогрев и электрорегулировка передних сидений, кожаная обивка салона, 2-зонный климат-контроль, информационно-развлекательная система Nissan Connect. На крыше имеется прозрачный люк с электроприводом шторки, обеспечивающий невероятный обзор, а также рейлинги для перевозки велосипедов и каноэ.

В комплектацию Nissan X-Trail X-Scape входит компактный дрон, оснащенный функцией «Follow me» от компании Parrot, доступной в приложении FreeFlight Pro для устройств на базе Android и iOS. Благодаря встроенным в дрон технологии визуального слежения и GPS, владельцы смогут делать фотографии и видео своих приключений прямо во время движения.

Дрон Parrot Bebop 2 весит всего 500 граммов. На его корпусе нанесен логотип Nissan, а в комплектации присутствуют такие позиции как пульт дистанционного управления Parrot Skycontroller 2 и видеоочки Parrot Cockpit Glasses. В совместной работе они предоставляют обзор от первого лица через 14-мегапиксельную камеру, передающую изображение в реальном времени с высоты птичьего полета и обеспечивающую эффект присутствия.

В оснащение X-Scape входит комплекс систем безопасности, включая системы контроля слепых зон, кругового обзора с функцией обнаружения препятствий, экстренного торможения, предупреждения о сходе с полосы и распознавания дорожных знаков.

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При написании новости использовалась информация:
Nissan

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