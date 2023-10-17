Представлен обновленный Nissan X-Trail

Японская компания Nissan представила для рынка США обновленный кроссовер Rogue, который у нас больше известен под названием X-Trail. Старт продаж намечен на следующий год

Главное внешнее отличие - это иное оформление передней части. Решетка радиатора полностью лишилась фирменной V-образной вставки. Теперь ее очертания читаются только благодаря хромированным краям горизонтальных элементов решетки. Форма передних и задних фар не изменилась, но усовершенствовалась светодиодная начинка. Дизайн салона практически остался прежним. На передней панели установлен 8-дюймовый сенсорный экран «мультимедийки» (в более дорогих версиях - 12,3 дюйма). Мультимедийный комплекс дополнен системами Google включая Maps, Assistance и Play. Теперь вне зависимости от комплектации, автомобиль оснащается фирменной системой безопасности Nissan Safety Shield 360.

Силовая установка осталась прежней. Под капотом - бензиновая «турботройка» объемом 1,5 л., с технологией изменения степени сжатия VC-Turbo. Мощность - 204 л.с. Крутящий момент - 305 Нм. Автомобиль комплектуется усовершенствованным вариатором Xtronic. Привод - передний или полный.