Nissan запатентовал в России новый X-Trail

Компания Nissan собирается привезти в Россию кроссовер X-Trail нового поколения, который этой осенью появится в продаже в США под названием Rogue

Компания Nissan запатентовала в России внешность кроссовера X-Trail нового поколения, который на североамериканском рынке известен под названием Rogue. На соответствующий документ в открытой базе Федерального института промышленной и интеллектуальной собственности (ФИПС) обратила внимание «Российская газета».

О точных сроках появления этой модели на нашем рынке пока не сообщается. Пока японцы представили только кроссовер Rogue для США, где он является самым популярным автомобилем японской марки, В 2019 году на него пришлось до 30% от всех продаж компании. В США продажи машины следующего поколения начнутся до конца нынешней осени. Автомобиль построили на модернизированной платформе CMF-C/D и оснастили 2,5-литровым четырехцилиндровым атмосферным мотором, развивающим 184 л. с. и 245 Н•м крутящего момента. Двигатель работает вместе с вариатором. Кроссовер будет доступен как с передним, а так и с полным приводом. С какими агрегатами автомобилем будет доступен в России пока неизвестно.