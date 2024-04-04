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4 апр 2024

Японцы показали внедорожную модификацию X-Trail

Японцы показали внедорожную модификацию X-Trail
Автор фото: фирма-производитель

Компания Nissan представила внедорожную версию кроссовера X-Trail под названием N-Trek. Новинку подготовили для австралийского рынка

От стандартной модели X-Trail N-Trek отличается более массивным передним бампером, черной решеткой радиатора, эксклюзивными 18-дюймовыми колесными дисками и новыми светодиодными противотуманными фарами. Отделка салона выполнена из водостойкой темной экокожи. Оснащение включает 2-зонный климат-контроль, 12,3-дюймовую цифровую приборную панель, 10,8-дюймовый экран мультимедийной системы, комплект безопасности ProPilot и комплекс других ассистентов.

Кроссоверу положена исключительно 2,5-литровая “четверка” мощностью 184 л.с. и 244 Нм, работающая в паре с вариатором. Привод передний или полный, в зависимости от комплектации.

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