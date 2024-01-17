Вот так может выглядеть Nissan X-Trail для служб экстренной помощи в горах

Японская компания Nissan представила модернизированный кроссовер Nissan X-Trail Mountain Rescue, который предназначен для служб экстренной помощи на горнолыжных курортах. В этом году автомобиль должен поступить в эксплуатацию на Альпах в Италии

Как вы уже заметили, главная фишка автомобиля - это гусеницы вместо стандартных колес. Разработчики значительно расширили арки, чтобы поставить автомобиль на гусеничный ход. За счет них клиренс увеличился на 23 см. Также можно заметить дополнительные накладки на бампера и пороги автомобиля. Помимо этого, спереди и сзади появились по паре буксировочных проушин. Крыша оборудована грузовой платформой и дополнительной светотехникой. Сам кузов окрашен в ярко-красный цвет с желтыми и серыми акцентами. По бокам есть надписи “Mountain Rescue” и “e-4ORCE”. Внутри отсутствует задний ряд сидений. На его месте теперь хранятся носилки, доступ к которым происходит через багажную дверь. Оснащение также включает бокс для хранения спасательного оборудования и средства первой необходимости.

В плане силовой установки изменений нет. Данная модификация оснащается полноприводной гибридной силовой установкой, в основе которой лежит 1,5-литровый турбомотор и два электродвигателя (по одному спереди и сзади). Суммарная мощность - 213 л.с.