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2 сен 2020

В России стартовали продажи обновлённого кроссовера Nissan X-Trail

В России стартовали продажи обновлённого кроссовера Nissan X-Trail
Автор фото: фирма-производитель

Компания Nissan объявила о старте российских продаж кроссовера X-Trail 2020 модельного года. Автомобиль получил новый вариант отделки салона, расширенный список опций. Техническая часть автомобиля осталась без изменений

Самое важное изменение -  улучшенная мультимедийная система, обзавелась усовершенствованным интерфейсом, позволяющим подключать мобильные устройства по протоколам Apple CarPlay или Android Auto. При помощи программы Яндекс.Авто теперь можно проецировать навигацию на дисплей системы. Появилась и возможность голосового управления.

Кроссоверы с предустановленной операционной системой Яндекс.Авто получили доступ к функции кругового обзора. В наиболее богатых исполнениях SE Top и LE Top можно оснастить вседорожник штатной функцией дистанционного запуска двигателя: реализуется она при помощи дополнительной кнопки на ключе.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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