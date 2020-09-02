В России стартовали продажи обновлённого кроссовера Nissan X-Trail

Компания Nissan объявила о старте российских продаж кроссовера X-Trail 2020 модельного года. Автомобиль получил новый вариант отделки салона, расширенный список опций. Техническая часть автомобиля осталась без изменений

Самое важное изменение - улучшенная мультимедийная система, обзавелась усовершенствованным интерфейсом, позволяющим подключать мобильные устройства по протоколам Apple CarPlay или Android Auto. При помощи программы Яндекс.Авто теперь можно проецировать навигацию на дисплей системы. Появилась и возможность голосового управления.

Кроссоверы с предустановленной операционной системой Яндекс.Авто получили доступ к функции кругового обзора. В наиболее богатых исполнениях SE Top и LE Top можно оснастить вседорожник штатной функцией дистанционного запуска двигателя: реализуется она при помощи дополнительной кнопки на ключе.