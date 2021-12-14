Новый Nissan X-Trail не появится в России в следующем году.

Известно, что самой ожидаемой новинкой от компании Nissan является модель Pathfinder, однако, до недавнего времени высказывались предположения о том, что в следующем году до нас доберется и кроссовер X-Trail. К сожалению, реальность будет несколько иной

Как сообщают наши коллеги из "Российской газеты", дебют автомобиля на отечественном рынкн состоится, но позже- в 2023 году. Причина кроется в глобальном кризисе микрочипов, который уже внес корректировки в продуктовые планы других автомобильных марок.

Что в данный момент известно о новом X-Trail? Во-первых, мы знаем, что кроссовер построен на новой платформе CMF-C/D. Что касается двигателей, то моторная линейка разнится от рынка к рынку. Так, например, в США, где модель продается под именем Rouge, предлагается полуторалитровый турбомотор на 204 лошадиные силы. В Китае машина продается с абсолютно тем же двигателем. Есть информация, что к нам привезут кроссовер с атмосферным бензиновым мотором 2.5 на 171 лошадиную силу, который будет работать в паре с вариатором.