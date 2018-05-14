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14 май 2018

Nissan X-Trail превратили в автомобиль Хана Соло

Nissan X-Trail превратили в автомобиль Хана Соло
Автор фото: фирма-производитель

Компания Nissan уже несколько лет сотрудничает с создателями «Звездных войн», периодически представляя спецверсии своих моделей, посвященных этой киноэпопеи.

К выходу фильма «Хан Соло. Звездные войны: Истории» американское отделение Nissan представило спецверсию кроссовера Rogue, который на российском рынке продается под именем X-Trail. Машину выполнили в стилистике космического корабля Хана Соло «Тысячелетний сокол».

Интересно, что работали над машиной не в Nissan, а в Lucasfilm, компании, которая занимается спецэффектами для саги (Light&Magic) и компании Vehicle Effects, которая строит транспортные средства для фильмов.

У машины часть внешних кузовных панелей изготовлена вручную из алюминия, лобовое стекло уступило место подобию головного иллюминатора на космическом корабле, кроссовер получил оригинальные колеса и аппликацию на кузове. Завершают картину установленные на крыше макеты радара и лазерной пушки.

В салоне появилась «гиперчувствительная консоль», на передней панели появилось множество светодиодов, блоки переключателей, а багажнике разместился 18-дюймовый сабвуфер.

Техника осталась без изменений. Кроссовер оснащен стандартным 2,5-литровым «атмосферником» мощностью 172 л.с., вариатором и полным приводом.

Естественно, ни о каком, даже мелкосерийном, производстве данной версии и речи быть не может.
 

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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