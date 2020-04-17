Новый Nissan X-Trail засветился на фото

Нынешнее поколение Nissan X-Trail вышло в 2013 году, а в 2016-м была представлена рестайлинговая версия. Совсем скоро появится и абсолютно новый кроссовер

Судя по свежим снимкам, кроссовер будет выполнен в преемственном стиле, хотя некоторые элементы претерпят изменения. Одним из самых заметных новшеств станет двухэтажная передняя оптика. Напомним, такое решение Nissan осмелился апробировать еще на Juke первого поколения образца 2010 года. Верхний блок, установленный рядом с капотом, вмещает только дневные ходовые огни и «поворотники». Основные модули освещения установлены чуть ниже.

Заметно преобразится и салон. Экран медиасистемы теперь торчит из передней панели на манер планшета. Также на фотографии заметна цифровая приборная панель, селектор «автомата» и руль в спортивном стиле со скошенной нижней частью.О технике пока нет точных данных. Предполагается, что 2,5-литровый бензиновый мотор будет сохранен, а его мощность возрастет с 171 до 191 л.с. (столько развивает модернизированный агрегат на седане Altima для США).