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30 окт 2018

В Питере началась сборка X-Trail

В Питере началась сборка X-Trail
Автор фото: фирма-производитель

Серийное производство Nissan X-Trail началось на мощностях компании в Санкт Петербурге

До недавнего времени сборка этих машин осуществлялась в тестовом режиме. Теперь установлен и запущен весь комплекс необходимого оборудования и предприятие приступило к серийному выпуску кроссоверов.

Российская версия несколько отличается от стандартной машины в лучшую сторону.

Небольшие изменения внешнего вида - не главное, как и некоторые новшества в интерьере. Автомобиль получил целый ряд опций, устанавливаемых в базовую версию. Это не только элементы безопасности, но и современные системы управления. Интересны помощник при движении задним ходом, система торможения перед препятствием при движении вперёд и багажник открываемый движением ноги под бампером.

Примечательно, что у этой машины фронтальный радар установлен непосредственно в фирменной эмблеме Ниссан.

Учитывая регион эксплуатации, сервисы и навигация машины интегрированы с сервисами Яндекса. Кроме перечисленного, подвеска автомобиля настроена на российские условия в соответствии с опытом эксплуатации в местных условиях.

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При написании новости использовалась информация:
Фонтанка.ру, speedme

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