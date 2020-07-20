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20 июл 2020

Дебютировал самый маленький кроссовер Nissan

Дебютировал самый маленький кроссовер Nissan
Автор фото: фирма-производитель

Компания Nissan представила компактный концептуальный кроссовер Magnite, серийная версия которого дебютирует в скором времени в Индии. Модель станет самым маленьким SUV в линейке японской марки

Предполагается, что товарный кроссовер, который представят до конца года, получится практически таким же, как и его концепт. Новинку построят на модернизированной версии масштабируемой платформы CMF-A, а в модельной иерархии марки она займет место на ступеньку ниже Juke второго поколения.

По предварительным данным, Nissan Magnite предложат в Индии с 1,0-литровым бензиновым трехцилиндровым мотором мощностью 72 л. с., работающим вместе с пятиступенчатой «механикой» или «роботом». Кроме того, кроссовер будет доступен с 9,5-сильной «турботройкой» объемом 1 л, действующей в паре с вариатором.

Любопытно, но кроссовер может появиться и в России. В марте в открытой базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС) было зарегистрировано название Datsun Magnite. Учитывая, что бренд Datsun уходит с отечественного рынка, новинку могут предложить под маркой Nissan.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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