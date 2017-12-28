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28 дек 2017

И снова большой отзыв автомобилей! И снова Nissan

И снова большой отзыв автомобилей! И снова Nissan
Автор фото: фирма-производитель

Всего несколько дней назад компания Nissan объявила об отзыве почти 128 тысяч Note и Tiida на российском рынке для замены пиропатронов в подушках безопасности. Новая сервисная компания, о которой японцы уведомили Росстандарт объявлена в отношении еще 106 340 автомобилей.

В сервисные центры пригласят владельцев Almera, Teana, Pickup, Tino, Patrol, Terrano II, X-Trall, произведенных с февраля 2001 года по ноябрь 2012 года. Проблема та же самая, что и раньше: дефектные подушки безопасности производства Takata.

На всех отзываемых автомобилях будут заменены пиропатроны подушек безопасности. Все работы, естественно, будут бесплатными для автовладельцев.

Takata более 10 лет производила подушки безопасности, закачивая в пиропатроны дешевый нитрат аммония. Он теряет стабильность при высокой влажности и/и температуре. В итоге пиропатрон самопроизвольно взрывается, превращаясь в подобие разрывной гранаты.

В общей сложности в мире уже отозвано или будет отозвано около 100 миллионов автомобилей с дефектными подушками Takata. Недавно компания Honda уведомила власти об очередном погибшем человеке из-за данного дефекта. Это стало 19 зарегистрированной смертью от подушек Takata. Кроме того, во всем мире дефектными подушками ранено около 150 человек.
 

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При написании новости использовалась информация:
Росстандарт

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