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20 июн 2018

Кроссоверы Nissan получили платформу Яндекс.Авто

Кроссоверы Nissan получили платформу Яндекс.Авто
Автор фото: фирма-производитель

Nissan интегрировал систему Яндекс.Авто в штатную мультимедийную систему кроссоверов Qashqai и X-Trail.

Платформа Яндекс.Авто официально устанавливается на производимые на заводе в Санкт-Петербурге Nissan X-Trail (комплектации SE и LE с моторами 2 и 2,5 литра) и Qashqai (комплектации SE и QE с мотором 2 литра).

В компании говорят, что над интеграцией работали специалисты из России, Японии и Европы. На интеграцию платформы понадобилось полгода.  Теперь на 8-дюймовый экран штатной мультимедии будут выводиться различные приложения Яндекса: Яндекс.Навигатор, стримминг музыки Яндекс.Музыка, прогноз погоды, а также будет доступен поиск в интернете и фирменный голосовой помощник. Работает система на 4-ядерном процессоре с 2 Гб оперативной памяти. Есть возможность скачать офф-лайн карты на SD-носитель. Доступ в интернет обеспечивает 4G-модем.

Обновленные кроссоверы, серийная сборка которых начнется уже осенью этого года, также будут оснащаться системой Яндекс.Авто. Пользователи системы смогут перенести все свои сохраненные настройки, маршруты, индивидуальные привычки и предпочтения из своего гаджета в свой новый автомобиль Nissan.

Ранее платформа Яндекс.Авто появилась на некоторых моделях Toyota.
 

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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