Nissan будет создавать спортивные автомобили самостоятельно

Руководство Nissan заявило, что новые спорткары марка будет разрабатывать самостоятельно, а не в партнёрстве с другой компанией

Недавно мы писали о причинах интеграции Toyota с BMW при создании новой Supra. Тогда было указано, что производитель пошел на такой шаг по экономическим показателям, однако, далеко не все коллеги по цеху разделяют такой подход, например, в Nissan заявляют, что концерн выступает против подобных интеграций и намеревается пользоваться собственными разработками.

Так портал Motor1 приводит слова главного менеджера по маркетингу Nissan в Северной Америке Натали Роу: «Мы сотрудничаем внутри альянса Renault-Nissan-Mitsubishi, но ключевая ДНК марки хранится внутри Nissan и эта ситуация не изменится». В тоже время топ-менеджером было упомянуто, что если появится достойный партнёр, с которым можно будет создать интересную модель, то фирма, все же, будет готова рассмотреть варианты сотрудничества.