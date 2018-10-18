Nissan GT-R и 370Z совершат харакири и познают дзен

О спортивных моделях концерна Nissan ходит множество слухов. Мол, выведут их из модельной линейки, причем «с концами». Однако руководство марки выступило с заявлением о сохранении своего спортивного «крыла», правда с одной оговоркой – модели получат либо гибридную силовую установку, либо полную электрификацию

Как заявил Жан-Пьер Диерназ - один из маркетинговых руководителей марки Nissan: «Возможно, наоборот, спортивные автомобили выиграют от электрифицикации. В конце концов, электромотор и аккумулятор намного легче перемещать с одной платформы на другую, от одного подсегмента в другой, чем адаптировать двигатель внутреннего сгорания под разные модели».

Напомним, что к 2022 году японский производитель собирается провести электрификацию чуть - ли не всех своих моделей, которые поставляются на рынок Европы. Что же касается Nissan GT-R и 370Z, то представители компании сходятся во мнении - всё больше клиентов хотят объединить экологичность и спорт.

С инженерной точки зрения установка гибридных двигателей может обернуться сложным испытанием, так как они достаточно тяжелые. Напомним, что ранее было заявлено об использовании бензинового двигателя Infiniti. Мотор V6 предполагалось установить на Nissan 370Z. В свою очередь NissanGT-R мог получить мотор от Mercedes-Benz. Правда компания поспешила опровергнуть эту информацию, заявив, что Nissan останется верен своей ДНК.