Nissan переходит на гусеницы

Японский концерн представил свою экспериментальную разработку - седан Altima на гусеничной тяге. Автомобиль построен в единственном экземпляре

Премьеру новинки приурочили к годовщине выпуска «гражданской» полноприводной модификации «Альтимы». Дело в том, что американская Altima впервые обзавелась полноприводной трансмиссией, а на рынке Канады версия AWD с четырьмя ведущими колесами и вовсе стала единственной, поэтому Nissan всячески привлекает внимание покупателей к новой особенности машины.

Что касается нашего автомобиля, то он получил специальную систему гусениц Dominator от компании American Truck Track. Кстати, ее установка потребовала вмешательства в ходовую часть. Инженерам пришлось укоротить шасси на 30 миллиметров и изменить геометрию подвески, чтобы на 50 мм увеличить дорожный просвет. Кроме того, были изготовлены специальные колесные арки. Под капотом изменений не произошло - гусеничная Altima оснащена стандартным 2,5-литровым четырехцилиндровым бензиновым мотором, который развивает 184 л.с. и 241 Нм крутящего момента.