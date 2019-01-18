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18 янв 2019

Nissan переходит на гусеницы

Nissan переходит на гусеницы
Автор фото: фирма-производитель

Японский концерн представил свою экспериментальную разработку - седан Altima на гусеничной тяге. Автомобиль построен в единственном экземпляре

Премьеру новинки приурочили к годовщине выпуска «гражданской» полноприводной модификации «Альтимы». Дело в том, что американская Altima впервые обзавелась полноприводной трансмиссией, а на рынке Канады версия AWD с четырьмя ведущими колесами и вовсе стала единственной, поэтому Nissan всячески привлекает внимание покупателей к новой особенности машины.

Что касается нашего автомобиля, то он получил специальную систему гусениц Dominator от компании American Truck Track. Кстати, ее установка потребовала вмешательства  в ходовую часть. Инженерам пришлось укоротить шасси на 30 миллиметров и изменить геометрию подвески, чтобы на 50 мм увеличить дорожный просвет. Кроме того, были изготовлены специальные колесные арки. Под капотом изменений не произошло - гусеничная Altima оснащена стандартным 2,5-литровым четырехцилиндровым бензиновым мотором, который развивает 184 л.с. и 241 Нм крутящего момента.

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При написании новости использовалась информация:
Авторевю, motor

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