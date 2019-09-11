Nissan пошутил над Франкфуртским автосалоном

Как известно, многие из автопроизводителей пропустили нынешний автосалон в Франкфурте, и Nissan оказался в их числе. Однако, если многие коллеги по цеху сделали это тихо, то японский производитель подготовил полноценный спектакль

Локацией, где разыгралось событие, стала французская деревушка Франкфорт, да это похоже на Франкфурт. Там, в чистом поле, компания установила настоящий стенд, оформленный в стиле крупных автомобильных выставок, а экспонатами стали новенькие Nissan Juke. Мероприятие имело большой успех - его посетило более 20 человек.

Кстати в Nissan назвали свое мероприятие «Francfort Show 2019» и разослали приглашение европейским клиентам, пообещав фуршет и подарки для первых 150 гостей. Но судя по статистике, компании удалось сэкономить на еде.