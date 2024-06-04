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4 июн 2024

Nissan прекращает разработку новых ДВС

Nissan прекращает разработку новых ДВС
Автор фото: фирма-производитель

Стало известно, что японская компания Nissan остановила работы над созданием новых бензиновых и дизельных двигателей. Приоритеты сменились в сторону электромоторов

Данную информацию подтвердил вице-президент компании Франсуа Байи, отметив, что будущее Nissan - это электромобили, и инвестиции в создание двигателей внутреннего сгорания полностью прекращены. При этом, уточняется, что существующие в линейке двигатели будут развивать и модернизировать.

Также он рассказал, что переход к полностью электрическим силовым установкам будет проходить через гибридные системы e-Power. В рамках своей глобальной стратегии бензо-электрические установки продолжат своё развитие.

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