Nissan прекращает разработку новых ДВС

Стало известно, что японская компания Nissan остановила работы над созданием новых бензиновых и дизельных двигателей. Приоритеты сменились в сторону электромоторов

Данную информацию подтвердил вице-президент компании Франсуа Байи, отметив, что будущее Nissan - это электромобили, и инвестиции в создание двигателей внутреннего сгорания полностью прекращены. При этом, уточняется, что существующие в линейке двигатели будут развивать и модернизировать.

Также он рассказал, что переход к полностью электрическим силовым установкам будет проходить через гибридные системы e-Power. В рамках своей глобальной стратегии бензо-электрические установки продолжат своё развитие.