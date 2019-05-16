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16 май 2019

Nissan разработал шоссейный автопилот

Nissan разработал шоссейный автопилот

Компания Nissan расширила возможности комплекса ассистирующих систем ProPILOT, добавив функцию полуавтономного вождения на магистралях с возможностью движения «без рук».

Система работает достаточно просто. Для активации водителю необходимо задать маршрут — после этого автопилот будет удерживать автомобиль в полосе, помогать при перестроениях и обгонах. При движении на постоянной скорости в одной полосе впервые разрешено не держать руки на руле, но любой маневр будет сопровождаться аудиовизуальным предупреждением — чтобы, например, перестроиться, придется взяться за руль и включить поворотник. Кроме того, автопилот постоянно следит за тем, чтобы водитель смотрел на дорогу.

В техническом плане для работы автопилота используется набор из камер, радаров, ультразвуковых датчиков, GPS и 3D-карт в высоком разрешении. Разумеется, у системы есть ряд ограничений, например, она может работать только на определенных дорогах и не способна самостоятельно выезжать и съезжать с автомагистралей. Кроме того, автопилот “слепнет” в тоннелях, где связь со спутниками прерывается.

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