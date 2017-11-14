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14 ноя 2017

Nissan Skyline GT-R R32 назвали лучшим автомобилем за всю историю NISMO

Nissan Skyline GT-R R32 назвали лучшим автомобилем за всю историю NISMO
Автор фото: фирма-производитель

История гоночных побед Nissan неразрывно связана с моделью Skyline GT-R и пришедшему ей на смену суперкару GTR. Японцы предложили фанатам выбрать лучшую модель за всю историю существования спортивного отделения Nissan. Результаты голосования стали неожиданными.

Определить победителя предлагалось в твиттере компании, где и был проведен конкурс. В итоге, Nissan Skyline GT-R R32 стал лучшим и обошел уникальные гоночные машины, такие как Nissan GT-R NISMO GT3, Nissan Skyline GT-R R34 и Nissan GT-R NISMO GT500.

Skyline GT-R R32 выпускался всего пять лет, но при этом успел завоевать победы в самых престижных чемпионатах на трех континентах. В Европе R32 победил в общем зачете в 24-часовой гонке Spa 24 1991 года. В том же году он стал чемпионом Australian Touring Car Championship и повторил этот успех в следующем году, а также дважды выиграл гонку Bathurst 1000 (в 1991 и 1992 годах).

Однако наибольшего успеха R32 добился у себя на родине. Nissan Skyline GT-R R32 победил во всех гонках чемпионата Japanese Touring Car Championship в сезонах 1990, 1991, 1992 и 1993 годов, принеся славу командам Hasemi и Impul.

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При написании новости использовалась информация:
Nissan

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