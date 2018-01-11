Российский завод Nissan, расположенный в Санкт-Петербурге, выпустил юбилейный, 300-тысячный по счету автомобиль. Им стал кроссовер Nissan X-Trail оливкового цвета в комплектации LETOP, оснащенный бензиновым двигателем объемом 2,5 литра мощностью 171 л.с., вариатором X-TRONIC и полным приводом.

«Мы очень рады, что производство автомобилей Nissan на заводе в Санкт-Петербурге идет полным ходом. Совсем недавно, в октябре 2017 года мы начали работать в две смены и вот уже перешли рубеж производства 300 000 автомобиля. Каждый новый автомобиль Nissan, который сходит с конвейера нашего завода, отражает наши успехи и намерение развиваться и покорять новые высоты в автомобилестроении!», — заявил генеральный директор предприятия Игорь Бойцов.

Сегодня завод Nissan в Санкт-Петербурге выпускает исключительно кроссоверы: Qashqai, X-Trail и Murano. Производство Pathfinder прекращено осенью прошлого года из-за низкого спроса. Ряд легковых моделей Nissan собирали на мощностях завода Lada Ижевск (ИжАвто), но там сборка японских машин окончательно свернута.

