Автомобильный портал Motorpage
11 янв 2018

Nissan выпустил 300-тысячный автомобиль в Санкт-Петербурге

Nissan выпустил 300-тысячный автомобиль в Санкт-Петербурге
Автор фото: фирма-производитель

Российский завод Nissan, расположенный в Санкт-Петербурге, выпустил юбилейный, 300-тысячный по счету автомобиль. Им стал кроссовер Nissan X-Trail оливкового цвета в комплектации LETOP, оснащенный бензиновым двигателем объемом 2,5 литра мощностью 171 л.с., вариатором X-TRONIC  и полным приводом.

«Мы очень рады,  что производство автомобилей Nissan на заводе в Санкт-Петербурге идет полным ходом. Совсем недавно, в октябре 2017 года мы начали работать в две смены и вот уже перешли рубеж производства 300 000 автомобиля. Каждый новый автомобиль Nissan, который сходит с конвейера нашего завода, отражает наши успехи и намерение развиваться и покорять новые высоты в автомобилестроении!», — заявил генеральный директор предприятия Игорь Бойцов.

Сегодня завод Nissan в Санкт-Петербурге выпускает исключительно кроссоверы: Qashqai, X-Trail и Murano. Производство Pathfinder прекращено осенью прошлого года из-за низкого спроса. Ряд легковых моделей Nissan собирали на мощностях завода Lada Ижевск (ИжАвто), но там сборка японских машин окончательно свернута.
 

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Nissan

Комментарии к новости

Последние новости

...
Nissan X-Trail

И снова большой отзыв автомобилей! И снова Nissan

28 декабря 2017
Nissan Tiida

Nissan объявил о массовом отзыве автомобилей в России

26 декабря 2017
Nissan Terra

Рассекречен рамный внедорожник Nissan

15 декабря 2017
Nissan Note

В России отзывают более 24 тысяч автомобилей Nissan

11 декабря 2017
Nissan Kiks

Nissan привезет Kiks на мотор-шоу в Лос-Андежелес

29 ноября 2017
Nissan Skyline R32 GT-R

Nissan начнет производство запчастей для Skyline R32 GT-R

28 ноября 2017

 Новости Nissan

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

KIA Cerato - kia cerato 2016 как тонкая настройка изменила характер kia cerato Тест драйв
09 января 2018

KIA Cerato
"Как тонкая настройка изменила характер KIA Cerato"
Porsche 718 Boxster - porsche 718 gts - all inclusive!
Тест драйв
05 января 2018

Porsche 718 Boxster
"Porsche 718 GTS - all inclusive!"
Haval H6 Coupe - haval h6 coupe 2017 изменение сознания
Тест драйв
25 декабря 2017

Haval H6 Coupe
"Изменение сознания"
Nissan X-Trail - nissan qashqai и x-trail. сквозь горизонт
Автопутешествия
29 ноября 2017

Nissan X-Trail
"Сквозь горизонт"

Написано новостей:

2 0 4 8 0