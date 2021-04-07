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7 апр 2021

Nissan Z получит интерьер от своего предка

Nissan Z получит интерьер от своего предка

Нет, о полной копии речи не идет, однако колеровка будет идентична той, что использовалась на модели 240Z из семидесятых годов

Все-таки новый спорткар серии «Z» строят с большой любовью и уважением к гоночному прошлому – пропорции кузова, сплошная линия задней оптики – все это является стилистическими отсылками к предшественникам 240Z и 300ZX. Еще одной отсылкой стал интерьер, который будет выполнен в синих тонах.  В свое время подобный оттенок был фирменной фишкой 240-й модели.

К слову, приоткрылась информация и в отношении моторов новинки. На 400Z будет применен безальтернативный трехлитровый мотор V6, который позаимствуют у Infiniti Q60. Любопытный факт, если в ранних утечках  указывалась мощность в 450 лошадиных сил, то теперь указывается меньшая цифра – 400 коней.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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