Плохие продажи Nissan привели к закрытию завода в Китае

Японская компания Nissan закрыла один из своих заводов в Китае, созданного совместно с концерном Dongfeng. Причиной стали низкие продажи, которые показывали отрицательную динамику последние несколько лет

На совместном предприятии Dongfeng Nissan в Чанчжоу, которое ввели в эксплуатацию в 2020 году, выпускали кроссоверы Qashqai. Это был самый небольшой из всех 8 заводов компании и обеспечивал до 8% всех производственных мощностей Nissan в Китае (около 130 000 автомобилей в год). Официально отмечается, что закрытие завода является частью глобального изменения стратегии марки.

Компания Nissan присутствует на рынке КНР с 2000 года и спустя 18 лет стала самой крупной среди иностранных марок, включая своих главных японских конкурентов Toyota и Honda. Однако за последующие несколько лет продажи стремительно начали падать, пока не достигли примерно 680 000 автомобилей по итогам 2023 года (на пике в 2018 году было продано примерно 1 178 000 авто).